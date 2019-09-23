لقاء السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يتناول جهود الكشف عن ملابسات قضية الطالب ريجيني.. الرئيس وكونتي يبحثان عددا من الملفات الإقليمية والدولية

* الرئيس السيسي:

- نولي أهمية لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات - تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات بعض دول المنطقة ودعم تماسك مؤسساتها الوطنية * رئيس وزراء إيطاليا: - مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية









التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبي كونتي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء الإيطالي على إعادة تعيينه مجددًا رئيسًا للحكومة الإيطالية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط.





وأكد الرئيس السيسي، الأهمية التى توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.





كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي عزم بلاده مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.





وتناول اللقاء التعاون المشترك بين الدولتين بشأن التحقيقات فى قضية الطالب الإيطالي "ريجينى"، في ضوء استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



