مشهد غريب وفريد.. مدينة إندونيسية تكتسي باللون الأحمر بالكامل .. فيديو وصور

في مشهد فريد وغريب تحولت السماء في مدينة "جامبي" بإندونيسيا إلى اللون الأحمر بسبب حرائق الغابات المستمرة.



وبحسب صحيفة " ميرور" البريطانية انتاب السكان حالة من "الرعب" عند رؤية محيط المدينة يتحول إلى اللون الأحمر، بينما تشتعل النيران في الغابات المجاورة للسكان.



وتظهر مقاطع الفيديو والصور، الأجواء الخانقة للدخان الأحمر والبرتقالي الذي يعم سماء اندونيسيا نتيجة حرائق الغابات التي أصبح يعاني منها الكثير.



وأوضح بعض السكان عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن الأهالي يشعرون باختناق وصعوبة في التنفس خاصة كبار السن، فيما علق أحد الرواد بسخرية بانه هذه الصور ليست من المريخ بل من مدينة "جامبي" الإندونيسية.



