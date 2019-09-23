ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يحيى حفلا خاصا على هامش مهرجان الجونة.. الخميس المقبل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:21 م
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد نبيـل
يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا خاصا بالجونة وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم فى 27 سبتمبر الحالى وذلك يوم الخميس المقبل.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.

ترشيحاتنا

تحذيرات طبية لـ حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. اعرف كيف رد عليها

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

النيابة تتخذ قرارا ضد قوادة و5 ساقطات مارسن الرذيلة داخل ناد شهير

بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

تكفيري يغتال ضابط شرطة تونسيًا.. وجه 3 طعنات لرئيس مركز أمن محكمة الاستئناف

تامر حسني يوجه رسالة لهذا الشخص .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة