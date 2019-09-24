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فيديو جراف

فيديوجراف| جمهور مي عمر يهاجمها بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:01 م
مي عمر مهرجان الجونة
مي عمر مهرجان الجونة
منار شعبان
شرت الفنانة مى عمر مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت "مى عمر " فى الصور بفستان قصير فوق الركبة فضى ، وشعر منسدل على الكتفين.

انهالت التعليقات على حساب مي الشخصي على موقع انستجرام والتي هاجمتها الجمهور بسبب اطلالتها الجريئة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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