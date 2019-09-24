فيديوجراف| جمهور مي عمر يهاجمها بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة

شرت الفنانة مى عمر مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".



وظهرت "مى عمر " فى الصور بفستان قصير فوق الركبة فضى ، وشعر منسدل على الكتفين.



انهالت التعليقات على حساب مي الشخصي على موقع انستجرام والتي هاجمتها الجمهور بسبب اطلالتها الجريئة.



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