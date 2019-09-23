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فن

محمد الشرنوبي لـ خالد أنور: أنت بتخم يا كابتن

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:23 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
قسم الفن
نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة له من مهرجان الجونة السينمائي علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق عليها قائلا:" اكتبو كلمة (caption) و اكتر كومنت هياخد لايكات عندي هعملو شير ومنشن.. يلا نلعب" .

وشارك الفنان خالد أنور في اللعبة مع الجمهور وعلق قائلا: " لا لا الاكشن ؟.. ماليش فيه" ورد الأخير علي التعليق: " علي فكرة يا كابتن انت بتخم".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الوجوه السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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