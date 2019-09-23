"الفلاحين" تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالأسواق

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، أن ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق نتيجة فاصل العروات بين الشتوية والصيفية ، وهذا ما يحدث كل عام في مثل تلك الأيام ، موضحا أن سعر الطماطم جملة بالأسواق 5 جنيهات تصل إلي المستهلك بقيمة 10 جنيهات وكذلك سعر البطاطس جملة تصل للمستهلك بـ 8 جنيهات .



وأضاف " أبو صدام" في تصريحات لصدي البلد ، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الطماطم منتصف شهر أكتوبر ، وانخفاض أسعار البطاطس منتصف شهر نوفمبر القادم .



أوضح "نقيب الفلاحين" أن فاصل العروات بين الصيفية والشتوية لم يؤد الي انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية الأخري وإنما أدى إلي ارتفاع في بعض المحاصيل ، لافتا إلي أن الفواكه بالأسواق تشهد انخفاضا حقيقيا نتيجة الانتاح الوفير منها.



وأشار إلي أنه حذر من ارتفاع الطماطم والبطاطس بالأسواق لكي تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لذلك ، ولكن في نفس الوقت لايمكن لأي خضروات تخزينها وطرحها في غير موعدها لأن الجميع يتناول الخضروات طازجة عدا الطماطم والتي يتم تخزينها علي هيئة صلصة يمكن شراؤها .