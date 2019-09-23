ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الفلاحين" تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالأسواق

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، أن ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق نتيجة فاصل العروات بين الشتوية والصيفية ، وهذا ما يحدث كل عام في مثل تلك الأيام ، موضحا أن سعر الطماطم جملة بالأسواق 5 جنيهات تصل إلي المستهلك بقيمة 10 جنيهات وكذلك سعر البطاطس جملة تصل للمستهلك بـ 8 جنيهات .

وأضاف " أبو صدام" في تصريحات لصدي البلد ، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الطماطم منتصف شهر أكتوبر ، وانخفاض أسعار البطاطس منتصف شهر نوفمبر القادم .

أوضح "نقيب الفلاحين" أن فاصل العروات بين الصيفية والشتوية لم يؤد الي انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية الأخري وإنما أدى إلي ارتفاع في بعض المحاصيل ، لافتا إلي أن الفواكه بالأسواق تشهد انخفاضا حقيقيا نتيجة الانتاح الوفير منها.

وأشار إلي أنه حذر من ارتفاع الطماطم والبطاطس بالأسواق لكي تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لذلك ، ولكن في نفس الوقت لايمكن لأي خضروات تخزينها وطرحها في غير موعدها لأن الجميع يتناول الخضروات طازجة عدا الطماطم والتي يتم تخزينها علي هيئة صلصة يمكن شراؤها .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المزارع السبب.. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار الأسماك

ارتفاع اسعار الاسماك.. نهاية سبتمبر موعد الانخفاض.. تطوير المزارع سبب الزيادة.. الزراعيين: نقص المعروض أضعف القوة الشرائية

هل ترتفع أسعار البطاطس مثل العام الماضي.. الفلاحين تجيب

البطاطس أزمة متكررة كل عام.. إجراءات حكومية لتفادى ارتفاع الأسعار بالأسواق.. الفلاحين: انتهاء موسم تصدير المحصول بإجمالي 700 ألف طن.. والزراعيين: المساحات المزروعة تكفي الاستهلاك

نقيب الفلاحين يصدم المصريين: ارتفاع أسعار الطماطم مستمر حتى نوفمبر

ارتفاع أسعار الطماطم..الفلاحين :نتوقع انخفاضها في نهاية نوفمبر..والمنتجين الزراعيين:نطالب بسياسة تسويقية للمنتجات..والاتحاد: السماسرة سبب أساسي في الزيادة

ترشيحاتنا

أرخص سيارة عائلية زيرو لعام 2020 .. تفاصيل

كيف عانت أنغام بعد زواجها من أحمد إبراهيم

إسعاف في الجو.. طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للرياض ينقذ حياة راكب

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

صدمة قوية لـ ميتشو مدرب الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

خلافات الجيرة.. مصرع عجوز على يد محصل كهرباء فى مشاجرة بالمحلة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة