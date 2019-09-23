التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية: نرفض عودة الفوضى.. والتغلب على المشكلات يكون عبر قنوات الحوار الشرعية

أكد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الذي يضم في عضويته 500 منظمة حقوقية وتنموية، و15 منظمة حقوقية وتنموية بـ 15 محافظة، أنه يتابع باهتمام بالغ الدعوات التي صُدرت الأيام الماضية، التي تطالب المصريين بالنزول للشارع، وتحرضهم على مخالفة القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمي وقانون التظاهر.





وأضاف التحالف المصري، في بيان، أنه انطلاقًا من مرجعيته والتزامه بنصوص القانون الدولي والقانون والدستور المصري وإيمانًا منه بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، إلا أنه في الوقت ذاته يرفض أي دعوة لتحدي القانون ومخالفة نصوصه، ويرفض الدعوات التحريضية التي تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة؛ بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى، وعدم الاستقرار التي عانت منها المؤسسات في السنوات السابقة.





وأكد الاتحاد، أنه يؤمن بوجود تحديات ومشكلات نسعى جميعًا للتغلب عليها، ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التي تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين؛ بعيدًا عن محاولات الإثارة والتشكيك التي تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التي يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة، وإثارة الفتن وتزكية الخلاف بين المواطنين والدولة.





وأشار التحالف إلى أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته؛ باعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة في إحداث التنمية، ومواجهة وفضح دعاوى البعض بإفساد ما حققته هذه المنظمات من مكاسب لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلي، وتلك المكاسب التي حققتها المرأة في مجالات عديدة سياسية وثقافية واجتماعية.





وتابعت "يجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح".



