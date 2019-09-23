«الهيئة السعودية» :نستعين بخبرة مصر فى تطوير الصحافة

قال خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إنه عندما تم التفكير في الاتفاقية المشتركة مع نقابة الصحفيين المصرية، كان لدينا العزم للعمل المشترك بين الجانبين.



وأضاف المالك خلال كلمته في توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصحافة السعودية ونقابة الصحفيين المصريين، أن هناك العديد من الصحفيين المصريين عملوا في كل الصحف السعودية، وأيضا العديد من الطلاب السعوديين تتلمذوا على يد أساتذة مصريين.



أكد رئيس الهيئة السعودية للصحافة ان هناك رغبة لتطوير الصحافة بهذه الخطوة الهامة، وقصدنا مصر لأن هي ما تملك الخبرة التي تتجاوز 80 عاما منذ إنشاء النقابة.



وتابع: ان هناك تبادل للزيارات والخبرات.