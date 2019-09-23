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حوادث

كابينة كهرباء جديدة بعد انفجار محول طوخ.. والبحث الجنائي يبحث أسباب الحادث .. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:51 م
كابينة كهرباء
كابينة كهرباء
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية أنه تم تغيير وتركيب كابينة كهرباء جديدة بقرية كفر الحصة وإعادة توصيل التيار الكهربائي للقرية مرة أخرى بعد حدوث انفجار داخل إحدى الكبائن الكهربائية بشكل مفاجئ حيث تم تغيير المحترقة وإعادة التيار مرة اخرى .

وتحفظت الاجهزة الامنية على مكان الحريق وكابينة الكهرباء المحترقة وندب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحادث والوقوف على ملابسات حدوثه.

وكانت الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على حريق نشب في كابينة كهرباء بقرية كفر الحصافة التابعة لمركز طوخ.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بنشوب حريق بكابينة كهرباء في قرية كفر الحصافة التابعة للمدينة.

أخطرت الحماية المدنية، التي سيطرت على الحريق، وجارٍ إعداد تقرير بشأن الواقعة لمعرفة سبب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كابينة كهرباء جديدة بعد انفجار محول طوخ.. والبحث الجنائي يبحث أسباب الحادث .. صور
كابينة كهرباء جديدة بعد انفجار محول طوخ.. والبحث الجنائي يبحث أسباب الحادث .. صور
كابينة كهرباء جديدة بعد انفجار محول طوخ.. والبحث الجنائي يبحث أسباب الحادث .. صور

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