ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دعاية سياسية.. غضب عراقى بسبب صورة أمير قطر مع شعار مونديال 2022 فى الفلوجة.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
رحيم يسري
أثارت لافتات معلقة في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار غرب العراق عليها صورة أمير قطر بجوار شعار مونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين العراقيين.

وفجرت الصورة حالة من الجدل بين العراقيين كونها لا تتعلق بالمونديال فقط وإنما تحمل طابعا سياسيا وكتب على اللافتات "مونديال قطر .. فخر العرب" وفوقها صورة تميم بن حمد حاملا كرة وبجواره تصميم شعار مونديال 2022.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم قوله " ليس لدينا أي علم بهذه الصور، ولم يكن هناك أي تنسيق معنا، ولا نعرف الغاية منها، فهي ذات طابع سياسي لا رياضي".

وأضافت أن السلطات العراقية لم تتمكن من معرفة الجهة التي تقف وراء عملية تعليق الصور في مدينة عراقية.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن هذه الطريقة متعمدة وغير صحيحة كما أن مضمون اللافتات غير رياضي ويحمل طابعا سياسيا، واعتبر العراقيون أن الدوحة تقحمهم في خلافات سياسية لا دخل لهم بها.
دعاية سياسية.. غضب عراقى بسبب صورة أمير قطر مع شعار مونديال 2022 فى الفلوجة.. شاهد
دعاية سياسية.. غضب عراقى بسبب صورة أمير قطر مع شعار مونديال 2022 فى الفلوجة.. شاهد
دعاية سياسية.. غضب عراقى بسبب صورة أمير قطر مع شعار مونديال 2022 فى الفلوجة.. شاهد

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

إفلاس توماس كوك يتسبب في كارثة كبرى لـ تركيا

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

موعد حفل توزيع جوائز ذا بيست والقنوات الناقلة

قرار جديد من محمد صلاح بشأن حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة