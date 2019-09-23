كارثة.. شبح السعار يهاجم رؤوس الماشية في الوادي الجديد

قال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تم سحب عينات من 4 رؤوس ماشية ظهرت عليها أعراض مرض السعار أو داء الكلب بمركزى الخارجة والداخلة، وذلك بعدما تلقت الإدارات البيطرية بالخارجة والداخلة بلاغات من المربين حول ظهور أعراض الهياج على الأبقار ومهاجمة أصحابها.



وأوضح عوض أنه تم إجراء الكشف على تلك الأبقار المصابة والتي نفقت خلال يومين من الإبلاغ، وتم سحب عينات من مخ الأبقار التي نفقت وأرسلت إلى المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحاليل الدقيقة والتأكد من إصابة تلك الأبقار بالسعار من عدمه.



وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل أن المرض فيروسى معدى وينتقل من حيوان مصاب إلى آخر سليم، أو ينتقل إلى الإنسان وينتمي إلى "عائلة الرابيدو" ويصيب الحيوانات عن طريق العقر أو عن طريق ملامسة الأغشية المخاطية للعاب حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، وليس للمرض فترة حضانة محددة حيث تتوقف وظهور الأعراض على عدة عوامل منها قرب مكان العقر من المخ فكلما كان أقرب للمخ كانت فترة الحضانة أقل.



وفى نفس السياق قال الدكتور سطوحي أحمد سطوحي عميد كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد، إنه سيتم عقد مؤتمر علمى حول مرض السعار الذي يصيب الماشية يوم الأحد المقبل، تحت شعار مرض السعار بين الواقع والمأمول بمشاركة معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية.

