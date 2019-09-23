فبركة الجزيرة كـ خوار عجل السامري.. الخرباوى يفضح التاريخ الأسود للإخوان

قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن الجماعات الإرهابية على رأسها الإخوان هي التي أنشأت "داعش" لإرهاب العالم، موضحًا أنهم يوهمون الشعوب بما يُسمى بالخلافة الإسلامية.





وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي، في حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن أبو بكر البغدادي وكل قيادات القاعدة في الأصل هم من جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنهم يستخدمون فضائية "الجزيرة" الإرهابية لنشر أفكارهم والتأثير على الشعوب لتقبل هذه التنظيمات الإرهابية سواء كانت القاعدة أو داعش أو الجماعة الإسلامية.





وشبه الدكتور ثروت الخرباوي ، قناة "الجزيرة" التي تعمل بُوقًا للجماعات الإرهابية بـ"العجل" الذي صنعه يهود موسى ليصدر خوارًا يخدع الجموع ويجعلهم ينشغلون عن الأمور الهامة.