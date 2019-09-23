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مفكر سياسي يكشف آلية تدريبات محمد علي في محاولة إسقاط الدولة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:41 م
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
عبد الخالق صلاح
قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن الجماعات الإرهابية مثل الإخوان تخترع شخصيات عبثية لنشر أفكارهم وشائعاتهم مثل المقاول الهارب محمد علي.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن الهارب محمد على حصل على تدريبات من جماعة الإخوان الارهابية لنشر مخططاتهم الفاشلة لإسقاط الدولة المصرية، موضحا أن قناة الجزيرة تحاول زعزعة الاستقرار من خلال نشر فيديوهات مفبركة للأحداث.

وأكد الخرباوي، أن الإخوان الإرهابية يعملون على نشر الخوف بين المصريين وإعادة مشاهد النهب والسرقة للممتلكات الخاصة التي حدثت في 25 يناير، لذا اختاروا موعدا مميزا للتظاهر وهو عقب مبارة الأهلي والزمالك لاستخدام فيديوهات المشجعين على أساس أنها لتظاهرات ضد الدولة.

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