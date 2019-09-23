مدير مبادرة 100 مليون صحة: رئيس منظمة الصحة العالمية أشاد بالمبادرة المصرية..فيديو

أعلنت دكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية أن رئيس منظمة الصحة العالمية قد زار مصر الشهر الماضي مؤكدا أنه خلال تلك الزيارة تم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقامت منظمة الصحة العالمية بالإشادة ببرنامج 100 مليون صحة في القضاء على فيروس سي بمصر ومن ثم تعميمها بالدول الأفريقية.



واضافت مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten أنه تم الإشادة أيضا ببرنامج 100 مليون صحة للأمراض الغير سارية والتي أكد الرئيس على الإهتمام بها من خلال الكشف والعلاج وتعزيز الرعاية الصحية ومن ثم صحة المرأه ومحاربة سوء التغذية للأطفال في المدارس وأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة ورفع الوعي لدى المواطنين.



وتابعت مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية أنه سيتم الوصول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خطوة بخطوة فكانت البداية مبادرة 100 مليون صحة للأمراض الغير سارية وأمراض فيروس سي ونشر الرعاية الصحية للجميع وبالمجان.



وأشارت مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية أنه تم الإتفاق لتعميم مبادرة 100 مليون صحة بالدول الأفريقية للإستفادة من الخبرات المصرية في الكشف والعلاج وتم البدء لتنفيذ الفكرة والانتشار بالدول الأفريقية.