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أخبار العالم

إثيوبيا توسع قدراتها في الدفاع الجوي وتنشئ مبنى على هيئة طائرة ميج 23

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت قوات الدفاع الجوي الإثيوبية إن بناء القدرات الجوية الاثيوبية يمكن الدولة من الدفاع عن المجال الجوي والسيادة. بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ونقلت الوكالة عن العقيد تشيرنيت مينجيشا ، رئيس القسم الغربي بالقوات الجوية الإثيوبية، إن الفرقة الغربية بالقوات الجوية الإثيوبية تبني قدرتها التكنولوجية ومهارتها للدفاع عن المجال الجوي للبلاد وسيادتها في جميع الأوقات، لافتا إلى أن مشروع التوسع سيكون بمثابة قوة إضافية للإصلاح الشامل الذي يجري داخل الجيش الإثيوبي.

من جهته ، قال تيمسجن تيرونيه إن قوات الجيش ساهمت كثيرًا في استعادة السلام النسبي في ولاية أمهرة الإقليمية. كما حث كبير المديرين الجيش على ألا يكون أداة لأولئك الذين يريدون تحقيق مصلحتهم الخاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح شعبة الغرب التابعة للقوات الجوية الإثيوبية مشروع التوسعة لمبنى المكاتب الجديد على شكل طائرة من طراز ميج 23.

حضر إفتتاح المشروع الكبير مديري ولاية أمهرة الإقليمية ، تيمسجن تيرونه ، رئيس أركان قوة الدفاع الإثيوبي ، اللواء آدم محمد ، وقائد القوات الجوية الإثيوبية ، العميد يلما مردسا.

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