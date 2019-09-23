متخصص في الشأن التركي: أخبار قنوات الإخوان كاذبة وتستهدف تضليل المصريين

قال أسامة عبد العزيز الكاتب المتخصص في الشأن التركي، إن قنوات الإخوان في تركيا مدعومة من المخابرات التركية، وهي قنوات كاذبة أخبارها مضللة وغير دقيقة.



وأضاف أسامة عبد العزيز في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، : علينا رفع درجة الوعي تجاه تلك الأخبار التي تنشرها قنوات الإخوان والتي تحمل أكاذيب وشائعات وفيديوهات مفبركة.



وتابع أسامة عبد العزيز:" البعض لا يمتلكون درجة من درجات الثقافة الإعلامية لأنهم يجدون سيلا من الأخبار والشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحقيق أهداف خبيثة، وقنوات الإخوان تلاحق ذهن المواطن المصري من أجل زرع أفكار سلبية ونشر شائعات وأكاذيب".

