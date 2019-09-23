استعدادا لـ مباراتهما.. الزمالك والاتحاد يصلان ملعب بتروسبورت





صدمة لـ ميتشو قبل مباراة الزمالك اليوم :

وتلقى الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك صدمة قوية قبل ساعات من لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى للدورى المصري .





وتراجع الصربى ميتشو المدير الفنى لـ نادي الزمالك 22 مركزا في التصنيف الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى قبل ساعات قليلة من إقامة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى افتتاح مشوار الأبيض بمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر له الثامنة مساء اليوم بملعب بتروسبورت.





وحل ميتشو في المركز الـ 214 عالميا بعدما كان يحتل المركز الـ 192 عقب خسارته أمام الأهلي بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب برج العرب في بطولة كأس السوبر المصري.





وسجل أهداف النادي الأهلى النيجيرى أجايي هدفين وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 بينما سجل هدفى نادي الزمالك محمود علاء من ركلتى جزاء فى الدقيقتين 64 و80 من عمر المباراة.

يأتي هذا استعدادا لخوضفي الجولة الأولى لمسابقةالممتاز التي ستقام في الثامنة مساءً. وفي نفس الوقت وصلت حافلةإلى ملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.ويجري اللاعبون عمليات الإحماء بعد قليل استعدادا للمباراة المرتقبة.‎