الشرطة البريطانية تطارد فتاة مسلمة بسبب العنصرية.. فيديو

تطارد الشرطة البريطانية سيدة مسلمة محجبة متهمة بالتلفظ بعبارات عنصرية مسيئة ضد رجل "هندي" أمام ركاب حافلة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الركاب يشعرون بالرعب عندما صرخت الفتاة في وجه الهندي داخل الحافلة رقم 195 في منطقة هايز غرب لندن ودخلت والدة الفتاة في مشادة مع السائق.



وحين تدخل أحد الركاب الهنود لتهدئة الجدال بين السيدة وسائق الحافلة، قامت ابنة السيدة بوصف رائحة الركاب بأنها تشبه الكاري وأنه (غبي ولا بد أن يعود إلى حيه الفقير بالهند).



وتداولت الشرطة الشرطة صور الفتاة المسلمة وناشدت الجمهور بالإبلاغ عنها لمحاسبتها على إساءتها للرجل الهندي بشكل عنصري.



