مشروب نانسي عجرم.. اعرف فوائد الديتوكس وطريقة عمله

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورتها وهي تتناول مشروب الديتوكس، الذي ينظف الجسم من السموم، خاصة وأن نانسي عجرم معروفة باهتمامها بنظامها الغذائي وصحة جسمها، وبهذه الصورة شجعت نانسي الكثير على تجربة الديتوكس المفيد للجسم وخاصة الكبد والكلى.



ما فوائد الديتوكس؟

1-زيادة مستويات الطاقة

يمكن أن يكون الشعور البطيء الذي نشعر به خلال اليوم نتيجة السموم الزائدة في الجسم، و يمكن أن تساعد إزالة السموم الزائدة على زيادة مستويات الطاقة وتبقيك نشطًا طوال اليوم.



2-دعم الهضم وإدارة الوزن

تساعد إزالة السموم أيضًا في إدارة الوزن على المدى الطويل عن طريق إزالة السموم التي تتداخل مع وظيفة التمثيل الغذائي المناسبة ، كما أنه ينظم عملية الهضم ويخلصك من سموم الجسم الضارة.



3-تقليل الالتهاب

تخلص الجسم من السموم يساعد على تقليل الالتهاب في العديد من المناطق حيث أن تراكم هذه السموم على المدى البعيد قد يسبب مشاكل صحية أبرزها الالتهاب.



4-تعزيز صحة البشرة

النظام الغذائي والسموم تؤثر بلا شك على الجلد، لذا فالتخلص من سموم الجسم عن طريق مشروبات الديتوكس يظهر بشكل واضح على البشرة، ويجعلها نضرة غير شاحبة.



5-تقوية جهاز المناعة

بعد إزالة السموم ، سيكون لجسمك وظيفة هضمية وليمفاوية أفضل وكلاهما مفتاح نظام المناعة القوي والمتوازن.



6-تحسين المزاج

يمكن أن تؤثر السموم والجذور الحرة التي تتراكم في الجسم أيضًا على وظائف المخ، لكن التخلص من هذه السموم تعزز قدرتك على النوم بشكل أفضل وتحسن المزاج وتمنحك الطاقة الإيجابية.



أسهل طريقة لعمل الديتوكس :

المكونات :

2 ثمرة ليمون

ثمرة خيار

أوراق النعناع الطازج

لتر ماء



طريقة عمل الديتوكس :

في لتر الماء يتم وضع أوراق النعناع بعد غسلها جيدًا مع شرائح الخيار دون تقشيرها، وكذلك يتم تقطيع الليمون إلى شرائح، وترك هذا الخليط طوال الليل ثم البدء في تناوله اليوم التالي، ويفضل تناول لتر ماء الديتوكس على مدار اليوم.