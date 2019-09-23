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أخبار العالم

إحباط هجوم إرهابي على مقر للشرطة الإندونيسية في جاكرتا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:54 م
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين إن ضباط مكافحة الإرهاب اعتقلوا ثمانية متشددين إسلاميين وصادروا مواد تصنيع قنابل يُشتبه أنها كانت ستستخدم في هجوم على مقر للشرطة في العاصمة جاكرتا.

وقال إقبال القدسي المتحدث باسم الشرطة في بيان إن المشتبه بهم أعضاء في جماعة أنصار الدولة.

وأضاف القدسي "كانوا قد حضروا كل المواد.. لصنع قنابل ومهاجمة مقار للشرطة وأفراد أمن أثناء خدمتهم".

وتواجه إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تمردا لمتشددين إسلاميين.

وسعت الحكومة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد سلسلة هجمات انتحارية مرتبطة بجماعة انصار الدولة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا في مدينة سورابايا العام الماضي.

وألقت السلطات القبض على مئات الأشخاص بموجب القوانين الجديدة منذ بداية 2019.

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