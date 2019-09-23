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أخبار البلد

بعد فصل طلاب قسريا.. سفير مصر يلتقي وزيرة التعليم والعلوم في أوكرانيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:28 م
السفير المصري ووزيرة
السفير المصري ووزيرة التعليم الأوكرانية
محمد وديع ومحمود نوفل
التقى السفير الدكتور حسام الدين علي، سفير مصر لدى أوكرانيا، مع "هانا نوفوساد" وزيرة التعليم والعلوم في الحكومة الأوكرانية الجديدة، لمناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسئولين بالجهات الأوكرانية المعنية، بما في ذلك نائبة وزير الصحة، وبعض كبار مسئولي وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية.

ورحب الجانبان بما شهدته العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية خلال العامين الماضيين.

كما ناقش السفير المصري مع الوزيرة الأوكرانية بعض المشكلات التي يتعرض لها الطلبة المصريين الدارسين في بعض الجامعات الأوكرانية، وبصفة خاصة الأزمة الحالية التي تشهدها جامعة الدونتسك الوطنية الطبية، والمتمثلة في قيام الجامعة، بالتعاون مع بعض الوسطاء، بفصل عدد كبير من الطلبة المصريين وترحيلهم قسريًا دون تسليمهم ملفاتهم أو أي أوراق تسجل مدى تقدمهم الدراسي قبل ترحيلهم.

وشدد السفير المصري على أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة حيال الأزمة.

وأكدت الوزيرة "نوفوساد" من جانبها أن الحكومة الأوكرانية بصدد اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة ما يتعرض له الطلبة الأجانب في جامعة الدونتسك، وفى غيرها من الجامعات، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الطلاب الدارسين فيها حاليًا.

هذا، وقد قدم السفير علي التهنئة للوزيرة على توليها منصبها الهام، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لحماية مصالح الطلبة المصريين وتعزيز التعاون الثنائي.

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