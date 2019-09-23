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حوادث

تقديرًا لتضحيات آبائهم.. قيادات وضباط الشرطة يصطحبون أبناء شهداء الوطن للمدارس بمختلف المحافظات.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:29 م
قيادات وضباط الشرطة
قيادات وضباط الشرطة تصطحب أبناء شهداء الوطن للمدارس
كتب محمد صبرى - مصطفى الرماح
قام عدد ٍمن قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، بمرافقة أبناء الشهداء للمدارس، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسئولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.

وقد كان لتلك الزيارات بالغ الأثر فى نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تُعد تكريمًا لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن الحق لكى يأمن الجميع.

ومن جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

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