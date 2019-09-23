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محافظات

شاهد.. مصريون يرفضون دعوات الإرهابية: ما بيجيش منها إلا الخراب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:48 م
جرائم الاخوان الارهابية
جرائم الاخوان الارهابية
قسم المحافظات
وسط دعوات تهدف لزعزعة استقرار الدولة المصرية، ظهرت الأصوات المؤيدة والداعمة للرئيس السيسي والتي دعت الى عدم الالتفات إلى تلك الدعوات واستكمال مسيرة التنمية.

وأبدى المواطنون في محافظات الجمهورية تأييدهم للدولة معلنين عن ثقتهم الكاملة في الشرطة والجيش ورفضهم لدعوات التخريب والتظاهر التي خسرت الدولة الكثير والتي يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو الى تدمير مصر.

وقالت إحدى مواطنات محافظة القليوبية، أنها ضد التظاهر، لأنه يؤثر بالسلب على كثير من الأشياء، وللأسف أكثر ممن يدعون للتظاهر يظنون أنه شيء مجدي للبلد، ولكن ذلك أمر مغاير للحقيقة تماما، وهذا ظهر من قبل من خلال الحرائق والبلطجة، مما أثر بالسلب على الوطن والبلد، وحاليا نحاول جاهدين في العودة، ورفع شأن الوطن .

فيما أكد أحد المواطنين من محافظة بني سويف ، أنه مصرر تتغير للأحسن، وهناك إنجازات واضحة لا ينكرها إلا كل خائن أوعميل .

وأضافت إحدى سيدات دمياط، أنه يجب أن نأخذ العبرة من الدول التي حولنا، وكيف أهلها مشردون أو لاجئون لدى دول آخرى، ويجب أن نصبر حتى تبنى البلد وتنهض بسواعد أبنائها .

فيما قال أحد شباب أسيوط، أنه يرفض تماما الدعوات للنزول، لأن الدعم المقدم كله من جانب الجماعة الإرهابية، ويجب أن نعلم أن هذه الدعوات ستعيد البلد إلى نقطة الصفر من جديد .

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