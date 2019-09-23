ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مينا مسعود يغادر مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:02 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد نبيـل
غادر النجم العالمى مينا مسعود مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة متوجها إلى القاهرة، للمشاركة مع وزارة الهجرة فى تصوير مبادرة "اتكلم مصرى".

وتهدف المبادرة إلى ربط المصريين المقيمين فى الخارج بهويتهم المصرية، من خلال تعلم اللغة العربية.

ويقدم مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

ويهدف المهرجان، الى تواصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزًا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دورته الثالثة.. الجونة السينمائي يستقبل العالمي مينا مسعود

الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعى لـ محمد هنيدى

مهرجان الجونة يكرم المخرجة الفلسطينية مى مصرى

الكشف عن أفلام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى

سوسن بدر ودرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

أكدت مشاركة مينا مسعود .. بشرى تكشف موقف رامي مالك من حضور مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

مفاجأة وغموض.. اكتشاف مبلغ خرافى داخل حمام طائرة في مطار الخرطوم

أوامر حمراء.. سر غياب نجم سموحة الأبرز عن مواجهة الأهلي اليوم

خلافات الجيرة.. مصرع عجوز على يد محصل كهرباء فى مشاجرة بالمحلة الكبرى

تشكيل ناري لـ سموحة أمام الأهلى .. تعرف عليه

مينا مسعود يغادر مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

بعد الاعتداء على طفلة.. أحمد حلمي يوجه رسالة شكر لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة