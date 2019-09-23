مينا مسعود يغادر مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

غادر النجم العالمى مينا مسعود مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة متوجها إلى القاهرة، للمشاركة مع وزارة الهجرة فى تصوير مبادرة "اتكلم مصرى".



وتهدف المبادرة إلى ربط المصريين المقيمين فى الخارج بهويتهم المصرية، من خلال تعلم اللغة العربية.



ويقدم مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.



ويهدف المهرجان، الى تواصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.



كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزًا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.