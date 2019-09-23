الابتعاد عن صغار العقول ليس غرورا.. أحدث ظهور لـ زينة فى الساحل الشمالى.. شاهد

نشرت الفنانة زينة عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلقت زينة على الصور قائلة " الابتعاد عن صغار العقول ليس له علاقه بالغرور !!! فهناك فرق بين ...الترفع والتكبر ".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
قمر - بحبك اووى - مشاء الله
وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".
وعلقت زينة على الصور قائلة " الابتعاد عن صغار العقول ليس له علاقه بالغرور !!! فهناك فرق بين ...الترفع والتكبر ".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
قمر - بحبك اووى - مشاء الله
وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".