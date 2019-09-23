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فن

الابتعاد عن صغار العقول ليس غرورا.. أحدث ظهور لـ زينة فى الساحل الشمالى.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:30 م
زينة
زينة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة زينة عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت زينة على الصور قائلة " الابتعاد عن صغار العقول ليس له علاقه بالغرور !!! فهناك فرق بين ...الترفع والتكبر ".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر - بحبك اووى - مشاء الله


وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".

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