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أخبار البلد

رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: تبادل المقترحات مع مصر ضرورة لحل أزمة الصحافة الورقية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:30 ص
خالد المالكي رئيس
خالد المالكي رئيس هيئة الصحفيين السعوديين
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال خالد المالكي، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إن اتفاقية التعاون بين نقابة الصحفيين، وهيئة الصحفيين السعوديين، نتيجة للتوأمة بين النقابتين الشقيقتين، مشيرا إلى أن الصحافة السعودية بدأت بالاعتماد علي الصحفيين المصريين وهناك الكثير من السعوديين تخرجوا على أيدي المصريين .

وأوضح خالد المالكي أن السعودية ومصر الأكبر في المنطقة وهذا يتطلب أن يكون هناك تعاونا بينهما، داعيًا إلى تبادل المقترحات لكيفية التغلب على المصاعب التي تواجه الصحافة الورقية حتى يكون للصحافة مكان في خريطة مستقبل الأمة.

وأشار خالد المالكي غلى أن نقابة الصحفيين المصرية تملك من الخبرة والتاريخ الطويل والذي يمتد لنحو 80 عاما، ما يجعل من الهيئة التي يبلغ عمرها 17 عاما مستفيدة من هذا التعاون الكبير.

نوه خالد المالكي إلى أن الاتفاقية تتضمن تبادل الزيارات بين مجلس إدارة النقابة والهيئة والصحفيين وفي كل البلدين، و إتاحة فرص للتدريب والتطوير للصحفيين من كل البلدين، وتشجيع التوأمة بين المؤسسات الصحفية وي البلدين، كما أكدت اتفاقية التعاون في إقرار المعايير المهنية في التناول الصحفي في مختلف القضايا.

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