ثروت الخرباوى: الإخوان هم قتلة متظاهري 25 يناير ..فيديو

قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إنه في كتابه "سر المعبد" كشف القاتل الحقيقي لحسن البنا وهم عناصر الإخوان الإرهابية، وذلك باعتراف نجله.





وأضاف المفكر السياسي، خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن القيادي الإخواني مصطفي مرعي كشف في مذكرته عن أن حسن البنا قال إنه مهدد بالقتل من تنظيم الإخوان نفسه، منوهًا بأن القتل عندهم معهود وقتلوا أيضًا أمير الدم كما كان يُطلق عليه عبد الرحمن السندي.





وكشف المفكر السياسي، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من قتلت المتظاهرين في 25 يناير بميدان التحرير لإسقاط الدولة وإحداث فوضى في البلاد، لأن هدفهم إقامة دولة الخلافة الإسلامية كما يدّعون.