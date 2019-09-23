بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وهيئة الصحفيين السعوديين

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد المالكي رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ومحمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين.



قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين: "يسعدنا سعادة كبيرة في نقابة الصحفيين استقبال أخ وزميل عزيز ونقابى كبير هو خالد المالكي"، موضحا أن هيئة الصحفيين السعوديين كيان عريق يضم الزملاء الصحفيين في السعودية، ويمارس مهام تماثل ما تقوم به نقابة الصحفيين المصريين.



وأضاف أنه تمت مناقشة المصاعب التي تواجه المهنة وكيف يمكن مواجهتها.



وأشار الي أنه اليوم برغبة مشتركة بين نقابة الصحفيين والهيئة الصحفيين السعوديين، تم توقيع الاتفاقية، قائلًا: "إن بنود الاتفاقية قليلة ولكن معانيها كثيرة وكبيرة، كما أنها افتتاح لتعاون كثيف بين نقابة الصحفيين المصريين وهيئة الصحفيين السعوديين".



وأضاف :"الاتفاقية تترجم واقعا موجودا فعليا، كما نأمل أن تكون دافعا لتحويل التعاون إلي تعاون أكثر وفائدة اكثر، وتكون من المساعي لنتخطي معا ما يواجه الصحافة الورقية من مصاعب ليس في العالم العربي فقط ولكن في العالم كله".