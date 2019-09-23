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رياضة

بالقوة الضاربة.. طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري عن التشكيلة الاساسية لمواجهة نادي الزمالك التي ستنطلق باستاد بتروسبورت في اولى جولات الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيلة تضم كلا من :
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع: السيد سالم - محمد انور - محمود رزق - اسامة عزب
خط الوسط : خالد الغندور - نور السيد - اكوي
خط الهجوم : خالد قمر - جدو - كريم الديب

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط : أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - إمام عاشور - محمد أونجم

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.‎

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