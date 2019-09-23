بالقوة الضاربة.. طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك



وجاءت التشكيلة تضم كلا من :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - محمد انور - محمود رزق - اسامة عزب

خط الوسط : خالد الغندور - نور السيد - اكوي

خط الهجوم : خالد قمر - جدو - كريم الديب



بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد



خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز



خط الوسط : أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - إمام عاشور - محمد أونجم



خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد



ويجلس على دكة البدلاء اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.‎

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري عن التشكيلة الاساسية لمواجهة نادي الزمالك التي ستنطلق باستاد بتروسبورت في اولى جولات الدوري الممتاز.