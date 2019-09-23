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فن

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:51 م
الاطفال فى فيلم الفارس
الاطفال فى فيلم الفارس والاميرة
محمد نبيـل
حرص عدد من نجوم السينما على حضور العرض العالمى الأول لفيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة للمخرج بشير الديك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.

وكان من بين الحضور بشرى، نسرين طافش، مدحت صالح، لقاء الخميسى، مى الغيطى، هند عبد الحليم، وطارق الابيارى وغيرهم.

يشار إلى أن أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا.

وخلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.


والفيلم هو أول فيلم تحريك عربي طويل، واستغرق إنجازه أكثر من 20 عامًا، وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين، عاملًا مهمًا في إنجاز الفيلم، حيث يضم كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق.

الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد
نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

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