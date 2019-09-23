شاهد.. أفضل تصدي في مبارة ليفربول وتشيلسي

نشرت صفحة ليفربول الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو لأفضل تصدى من مبارة ليفربول وتشيلسى.



وعلقت صفحة ليفربول على الفيديو قائلا "Yes ".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

مدهش -- مبارة جيدة - حارس جيد



حقق ليفربول فوزا صعبا على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.