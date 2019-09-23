الديهي: كبرى الشركات الأمريكية أكدت أن مصر أصبحت بيئة ملائمة للاستثمار..فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه كان هناك دعوة بالأمس من مجلس الأعمال المصري الأمريكي وكان بمثابة عشاء عمل على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك مع كبرى رؤساء الشركات الأمريكية.



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم مقدم برنامج بالورقة والقلم خلال تغطية خاصة لإجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كل شركة من هذه الشركات برأس مالها وعوائدها تستطيع أن تناظر إقتصاديات دول، مشيرا إلى أن عددا من تلك الشركات تواجدت وحضر الرئيس ومجموعة وزارية منهم وزير البترول والصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي والبيئة والإستثمار.



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن تلك المجموعة الوزارية تناقشت وتفاعلت بشكل مباشر مع ما يعرضه رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات الشركات الأمريكية.



وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم، إلى أن هناك حماس من عدد من الشركات الكبرى ولأول مرة شركة جوجل كانت موجودة والإقتصاد المصري تحول بشكل جيد وان هناك بيئة ملائمة للإستثمار في مصر.

