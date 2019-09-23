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أحمد حجاج: الرئيس السيسي طرح رؤية مصر لتطبيق الرعاية الصحية الشاملة ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية السابق، إن الحكومة منذ سنوات تقوم بإرسال عشرات الأطباء إلى الدول الإفريقية.

وأضاف السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الرئيس السيسي طرح رؤية مصر لتطبيق الرعاية الصحية الشاملة.

وأشار السفير أحمد حجاج، إلى أن الرئيس السيسي أكد اهتمام مصر بالتعاون مع دول القارة الإفريقية في مجال الصحة.

وأكد السفير أحمد حجاج أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين الأفارقة، موضحا أن مصر ترسل بعثات طبية إلى مختلف الدول الإفريقية.

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