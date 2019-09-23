مغامر ينجو من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 200 قدم.. شاهد ماذا حدث

نجا مغامر بريطاني بحياته بعد قفزة بمظلة من حافة جرف بطول 180 قدما، بعد أن أطاحت به رياح شديدة بوجه جرف مميت.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، نجا سام بيرسيفال ، 35 عاما من سقوط مرعب بعد انطلق البراشوت الخاص بوقت متأخر خلال منتصف قفزته ليرتطم البراشوت بوجه الجرف بسرعة 30 ميلا في الساعة.



كان سام يحاول أن يصبح أول شخص يقفز من جرف اللورد بيركلي في آن تيلاش أحد المرتفعات الاسكتلندية.



ويوضح الفيديو كيف نجا المغامر من السقوط المروع خلال قيامه بسقوط حر من ارتفاع 200 قدم.



