القاهرة السينمائى يستعد للإعلان عن توسعات فنية فى دورته المقبلة

تشهد الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعض التوسعات فى المسابقة العربية والتى أدارها الأعوام الماضية الناقد احمد شوقى بصورة ملفته للإنتباه.



وسوف يعلن المهرجان عقب انتهاء مهرجان الجونة عن زيادة عدد أعضاء لجنة التحكيم فى الوقت الذى لايزال لم يحسم زيادة عدد الجوائز.



المهرجان كان قد أعلن فى وقت سابق عن تكريم المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطاني تيري جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل منه واحدا من أهم مخرجي العصر.



ومن المقرر أن يتسلم المخرج الكبير تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا المصرية، يوم 20 نوفمبر المقبل.

