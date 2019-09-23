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فن

محمد إمام على يخت في البحر لهذا السبب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:03 م
محمد إمام مع مصمم
محمد إمام مع مصمم المعارك
قسم الفن
نشر مصمم المعارك اندرو ماكنزي صورة برفقة الفنان محمد إمام علي متن "يخت" في البحر علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلا "أنا واخويا محمد بعد تبادل اطلاق النار منذ 8 ايام صعبة".

يواصل الآن مصمم المعارك اندرو ماكنزي العمل علي فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولتة الفنان احمد السقا.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

يذكر ان "اندرو ماكنزي" مصمم معارك "احمد السقا" وتعاون معه كثيرا فى اكثر من عمل فنى واشهرها مسلسل "خطوط حمراء" وفيلم ابراهيم الابيض.

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