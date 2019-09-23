سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الإكزيما

تعتبر الأكزيما هي حالة يحدث فيها احمرار الجلد مع الشعور بالحكة، وهى حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، وتعد الإكزيما مرضًا مزمنًاـ ويميل لأن يظهر على شكل نوبات كل فترة، وقد يكون مصحوبًا بالربو أو حمى القش.



اسباب الإصابة بـ الاكزيما

يساعد الجلد الطبيعي في الحفاظ على الرطوبة وحمايتك الجسم من البكتريا، والمهيجات ومسببات الحساسية، وترتبط الإكزيما بتغير جيني في طبيعة الجلد الذي خلق لها، وهو الأمر الذي يؤثر على قدرة الجلد في توفير الحماية المذكورة، ويؤدي هذا الأمر إلى جعل جلدك عرضة للعوامل البيئية، والمهيجات ومسببات الحساسية.



وربما تلعب الإكزيما في حدوث حساسية الجلد تجاه بعض الأطعمة، والتي يمكن أن تكون سببا في الإصابة بالإكزيما لدى بعض الأطفال، والمراهقين.



وقد تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا كنت أنت أو طفلك تعانون من هذه الأعراض على الفور، ومن أبرزها:



1- الشعور بعدم الراحة لدرجة أن الحالة تؤثر على النوم والأنشطة اليومية.

2- لديك عدوى جلدية، وهناك يجب ان تبحث عن الخطوط الحمراء، والقشور الصديدية والصفراء..

3- تستمر بالشعور بالأعراض بالرغم من استخدام العديد من العلاجات المنزلية.



وفي هذه الحالات السابقة عليك باللجوء إلى الطبيب على الفور سواء كنت انت من تعاني من الاعراض أو طفلك إذا كان الطفح يبدو مصابًا بعدوى.