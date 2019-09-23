السعودية تحتفل بعيدها الوطنى الـ ٨٩ فى القاهرة

انطلق منذ قليل الحفل الذى أقامه السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، بمناسبة العيد الوطنى الـ ٨٩ للمملكة، وذلك بمقر للسفارة السعودية بجاردن سيتى بالقاهرة.



وكان السفير نقلى فى مقدمة مستقبلى حضور الحفل، وبجواره عدد من كوادر السفارة السعودية بالقاهرة.



حضر الحفل لفيف من الوزراء والفنانين والرياضيين والإعلامين والكتاب الصحفيين، إلى جانب عدد من السفراء العرب والأجانب.