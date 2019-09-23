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أخبار البلد

السعودية تحتفل بعيدها الوطنى الـ ٨٩ فى القاهرة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:12 م
السعوديين يحتفلون
السعوديين يحتفلون باليوم الوطني
نادر سمير:
انطلق منذ قليل الحفل الذى أقامه السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، بمناسبة العيد الوطنى الـ ٨٩ للمملكة، وذلك بمقر للسفارة السعودية بجاردن سيتى بالقاهرة.

وكان السفير نقلى فى مقدمة مستقبلى حضور الحفل، وبجواره عدد من كوادر السفارة السعودية بالقاهرة.

حضر الحفل لفيف من الوزراء والفنانين والرياضيين والإعلامين والكتاب الصحفيين، إلى جانب عدد من السفراء العرب والأجانب.
السعودية تحتفل بعيدها الوطنى الـ ٨٩ فى القاهرة
السعودية تحتفل بعيدها الوطنى الـ ٨٩ فى القاهرة

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