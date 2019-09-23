سيراميكا كليوباترا 2001 يقسو على كهرباء غرب بسداسية في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة القطاعات

حصد فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠١ أول ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لبطولة القطاعات بعد الفوز الكبير على فريق كهرباء غرب بستة أهداف دون رد.



سجل مصطفى سعد الهدف الاول في الدقيقة ١٢, ومروان محمد الثاني في الدقيقة ٣٢، والثالث لاحمد نبيل بالدقيقة ٥٤، ثم توفيق محمد في الدقيقة ٥٧، وسجل الخامس احمد حمدي بالدقيقة ٦٠، واختتم السداسية أحمد نبيل في الدقيقة ٦٤.



ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ من سامر عبد الرحمن مدير فني، ومحمد السيد ميدو مدرب عام، ومحمد ابراهيم مدربا للحراس، ومحمد أسامة اخصائي اصابات، وأحمد إبراهيم مدير اداري، واداري الفريق حسام ابراهيم، ويترأس القطاع كابتن شامل دراز.