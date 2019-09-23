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فن

عندي جانب آخر فى الكويت.. رضوى الشربيني تثير الجدل.. والجماهير: هو إحنا قصرنا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:35 م
القسم الميدانى
نشرت الفنانة رضوى الشربينى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وعلقت رضوى الشربينى قائلة: "ايوه انا عندى جانب اخر...هنكتشفه معها فىً دولة الكويت ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

هو احنا قصرنا فى حاجة - بحيك - بالتوفيق

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

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