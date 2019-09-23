عندي جانب آخر فى الكويت.. رضوى الشربيني تثير الجدل.. والجماهير: هو إحنا قصرنا

نشرت الفنانة رضوى الشربينى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".



وعلقت رضوى الشربينى قائلة: "ايوه انا عندى جانب اخر...هنكتشفه معها فىً دولة الكويت ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



هو احنا قصرنا فى حاجة - بحيك - بالتوفيق



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".