بالتنسيق مع 16 دولة.. المخابرات الإثيوبية تحبط هجوما إرهابيا



وأشار الموقع إلى أن الاستخبارات الإثيوبية شاركت العديد من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالاعتقالات مع 16 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

قالت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الاثنين، إن جهاز الاستخبارات الإثيوبي، تمكن من اعتقال عشرات الناشطين المنتمين لتنظيمي داعش وحركة الشباب الصومالية.وأوضحت أن هؤلاء الناشطين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية في العاصمة أديس أبابا وأهداف أخرى.وذكر موقع أديس ستاندارد أن العملية شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوة الدفاع الوطني والشرطة الفيدرالية والأمن الإقليمي بالإضافة إلى أجهزة استخبارات أجنبية.