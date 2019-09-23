هدايت تيمور تشيد بتضاعف المتقدمين لجائزة هيكل مرتين خلال العام الحالى

أعربت هدايت تيمور رئيسة مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وقرينة الراحل محمد حسنين هيكل عن سعادتها بتضاعف مجموع المتقدمين المصريين إلى جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية مرتين والمشاركين العرب تضاعفت مشاركتهم خمس مرات.



وأضافت خلال حفل توزيع جوائز مسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، التى عقدت مساء اليوم، بدار الأوبرا، أن الجوائز تستهدف الصحفيين العرب، وأنها تعمل على توثيق وتشجيع شباب الصحفيين على الإبداع موجهة الشكر والتحية للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي اشتركت بالحفل عن طريق كلمة مصورة بالفيديو، لظروف سفرها إلى نيويورك كما وجهت الشكر لمكتبة الإسكندرية، على إتاحة الإمكانات، واهتمامها بوثائق الأستاذ، ولكونها حارسًا أمينًا لها.