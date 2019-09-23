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أحمد موسى يحذر المصريين من هذا الأمر.. ويطالب البرلمان بالتدخل سريعا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى المصريين من الصفحات الوهمية التي تحرض على الدولة المصرية لإسقاطها، موضحا أنه في فترة بسيطة تم إنشاء 2 مليون صفحة وهمية لمهاجمة الدولة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الدولة المصرية مستقرة منذ عام 2014، وانتهت فترة من تاريخ مصر العصيب بعد عام أسود من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن أغلبية الأماكن العشوائية تم تحويلها لمساكن منظمة .

وطالب موسى مجلس النواب بأن يواجه فوضى انتشار الشائعات من خلال سن القوانين التي تحد من انتشار هذه الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد موسى أن مصر تسير حاليا نحو الطريق الأفضل، ونتطور يوما عن يوما في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

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