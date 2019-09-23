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أخبار العالم

إسبانيا تدعو لتبني اتفاق أوروبي موسع بشأن التعامل مع المهاجرين بالبحر المتوسط

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:32 م
المهاجرين
المهاجرين
أ ش أ
صرح وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندى مارلاسكا، اليوم الاثنين، بأنه يجب على الدول الأوروبية التوصل إلى اتفاق موسع بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين بالبحر المتوسط وليس مجرد اتفاقات تتعامل مع المشكلة بشكل مجزأ.

وأوضح الوزير -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن بلاده لا تعارض الاتفاق الذي توصلت إليه دول أوروبية اليوم في مالطا، إلا أنها تسعى إلى التوصل إلى إجماع فيما يخص جميع المهاجرين الواصلين عبر البحر المتوسط بما في ذلك المسار الغربي نحو إسبانيا، وأضاف "الحدود ليست إسبانية أو إيطالية أو مالطية، الحدود أوروبية".

ولم يتم دعوة إسبانيا أو اليونان إلى اجتماع اليوم في مالطا، الذي حضره وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والمفوضية الأوروبية.. في حين أن إسبانيا واليونان استقبلتا مهاجرين أكثر من أي دولة أوروبية العام الماضي.

يشار إلى أن الدول أقرت ترتيبات مبدئية لتنظيم عمليات إنزال المهاجرين من سفن الإغاثة وتوزيعهم تستمر حتى الثامن من الشهر المقبل على الأقل عندما يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية توسيعها.

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