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أحمد موسى: الانتقاد يكون بالأدب وعلى الحكومة التحرك لمواجهة الشائعات ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:30 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لابد من مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر»، كما يجب اتخاذ إجراءات سريعة تجاه كل من يحرض على الدولة. 

وطالب الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، بتقديم بلاغات ضد من يحرض على الدولة بمواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا أن من حق كل مواطن أن ينتقد سياسات الحكومة ولكن في حدود الأدب والاحترام.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فرقًا كبيرًا بين حرية الرأي والتعبير ودعوات الكراهية والفوضى التي تقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجب أن يتدخل ويسن قانونا جديدا لحماية الدولة من دعوات الإرهابية.

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