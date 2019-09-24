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منوعات

فرح يتحول إلى معركة بالكراسي بين المعازيم .. لن تصدق ما حدث

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، فيديو صادم لحظة وقوع مشاجرة عنيفة بأحد الأفراح في مشهد ساخر وعنيف.

ويبين الفيديو دخول المعازيم في مشاجرة عنيفة لقوا خلال الكراسي و والطاولات وسط صراخ الحاضرين بقاعة الفرح

فيما لم وضح الرواد موقع الحادث، بمصر ، حيث تحول الفرح إلى ساحة معركة تبادل فيها الحاضرين إلقاء المقاعد بقاعة الافراح

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