لبنانية تدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد انضمامها لفريق حماقي في ذا فويس

تمكنت إحدى المشاركات فى برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز ١٧ بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب.



وتمكنت اللبنانية إيمان الحاج من تحقيق مليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء بعد ٢٤ ساعة فقط.



إيمان الحاج قامت بأداء الأغاني الغربية، وتمكنت من إبهار المدربين الأربعة؛ مما دفعهم لمحاولة اقناعها بالانضمام إلى فرقهم قبل أن تختار أن تكون من فريق الفنان محمد حماقي.

