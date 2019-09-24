رئيس حماية المستهلك يطالب التجار بالالتزام بالضوابط القانونية وتقديم الخدمات بجودة عالية

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز بمختلف فروعه الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية، مستمرة بالاسواق والمناطق التجارية المختلفة ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.



يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.



ويهيب رئيس الجهاز بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.



على جانب آخر وجه رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك