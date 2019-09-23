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أخبار البلد

«معلمي ملوي» توجه رسائل توعية للأعضاء للوقوف ضد أعداء الوطن

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عقدت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة "حمادة النقيب"، اجتماعًا طارئًا لأعضاء النقابة الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابة التابعين لها للتأكيد على دعم وتأييد الشعب المصري الكامل للسيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والوقوف خلفه في مواجهة أعداء الوطن الذين يدبرون المؤامرات لزعزعة أمن وسلامة البلاد.

وهنأ رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي جموع المعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداُ على أن النقابة ولجانها في انعقاد مستمر لحل جميع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المعلمين خلال بداية العام الدراسي، وأيضًا لتوجيه رسالة توعية لكافة المعلمين والمحيطين بهم، وتوضيح الجهود التي تقوم بها الدولة بجميع مؤسساتها في كافة المجالات للسعي نحو رفعة شأن الوطن، وذلك بناءً على توجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

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