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أخبار البلد

«التعمير والاسكان» يعلن رسميا عن مبنى جديد بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى تصوير صلاح مهدى
وقع بنك التعمير والإسكان على عقد مقاولة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ وإنشاء مبنى إداري للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة.

قام بتوقيع العقد حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وأسامة بشاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

يقع المبنى الجديد على مساحة 10 آلاف متر بقيمة 636 مليون جنيه، ويتكون من عدد 2 بدورم أرضي و7 أدوار و"روف".

أعلن البنك أيضا إطلاق فرعين إلكترونيين العام المقبل بهدف دعم ميكنة المدفوعات ونشر ثقافة الشمول المالي.


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